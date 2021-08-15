У Лівані щонайменше 28 людей загинули внаслідок вибуху бензовоза

Причини вибуху бензовоза, в результаті якого 14 серпня загинули щонайменше 28 людей у північному регіоні Лівану, Аккарі, досі не з’ясовані.

Ліванський Червоний Хрест заявив, що його співробітники вивезли 20 тіл з місця трагедії, а згодом повідомив, що кількість поранених зросла до 79.

Офіційне національне інформаційне агентство заявило, що вибух стався після бійки між «жителями, які зібралися біля контейнера, щоб заправити бензин».

Вибух в Аккарі стався менш ніж через два тижні після того, як у Лівані згадували першу річницю вибуху в порту Бейрута, в результаті якого загинуло понад 200 людей. 4 серпня 2020 року на складі в порту вибухнули добрива, перетворивши на руїни значну частину столиці.