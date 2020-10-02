Ліван просить Інтерпол заарештувати російских капітана та власника судна через вибух у Бейруті

Влада Лівану звернулася до Інтерполу з проханням видати ордер на арешт російських громадян – капітана та власника корабля, який привіз вантаж аміачної селітри до порту Бейрута, де та вибухнула. Про це 1 жовтня повідомила ліванська державна новинна агенція NNA.

Публічне обвинувачення Лівану просить про цей арешт в рамках ширшого розслідування причин вибуху, який призвів до смерті близько 200 людей, поранив тисячі бейрутців та зруйнував центр столиці.

Влада країни вбачає причину вибуху 4 серпня у майже 3000 тонн аміачної селітри – матеріалу, що використовується для виробництва добрив, але також вибухових речовин – що роками зберігалися в неналежних умовах у порту Бейрута.

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Лишається багато питань щодо того, чому і як вантаж був залишений у Бейруті. Після вибуху в Лівані було затримано майже 20 людей, включаючи працівників порту та митниці.

Відомо, що вантажне судно Rhosus під молдавським прапором, яке йшло з Грузії до заводу з виробництва вибухівки в Мозамбіку, привезло добриво до Бейруту в 2013 році під час незапланованого переходу.

NNA не назвала імен двох чоловіків, яких Бейрут просить заарештувати в Інтерполу. Капітаном судна був російський громадянин Борис Прокошев. Вважається, що Прокошев зараз перебуває в Росії.

Власником судна, за повідомленнями, є російський бізнесмен Ігор Гречушкін, , який мешкає на Кіпрі. У серпні Гречушкіна допитала поліції на запит офісу Інтерполу в Лівані.

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Rhosus так і не залишив Бейрут через юридичну суперечку щодо портових зборів та дефектів судна.

У жовтні 2014 року аміачну селітру перевезли на склад у порту Бейрута, де зберігаються вилучені матеріали. Він залишався там до вибуху.

Корабель затонув біля порту в лютому 2018 року.