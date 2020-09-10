У постраждалому від вибуху порту Бейрута сталася пожежа

У порту ліванської столиці Бейрута, де на початку серпня стався потужний вибух, 10 вересня сталася пожежа.

Ліванські ЗМІ повідомляють, що горить склад із нафтою й автомобільними шинами, причина пожежі наразі невідома.

До місця події прибули пожежники і рятувальні служби. Допомогу надає військова авіація.

Після потужного вибуху, що стався в столиці Лівану в серпні, невідомою залишається доля семи людей. Понад 190 людей загинули, ще шість із половиною тисяч – були поранені. Сотні тисяч людей залишилися без даху над головою.

Після того, як на складі в порту вибухнуло близько трьох тисяч тонн аміачної селітри, була зруйнована значна частина міста.

Катастрофа посилила політичну й економічну кризу в країні. Посилилися масові протести. У результаті уряд пішов у відставку, був сформований новий кабінет.