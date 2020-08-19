Україна відправила гуманітарну допомогу до Бейрута – МЗС

Україна відправила гуманітарну допомогу до Лівану, в столиці якого Бейруті на початку місяця стався руйнівний вибух, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

«У Всесвітній день гуманітарної допомоги з Києва відбув літак із медикаментами та продовольством для постраждалих внаслідок вибухів у Бейруті. Бажаємо ліванському народу витримки та міцного духу у подоланні наслідків жахливої трагедії», – йдеться в повідомленні МЗС у твітері вранці 19 серпня.

Напередодні посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив, що у вантажі, «як і просили ліванці», – медичні препарати і пшеничне борошно.

17 серпня Кабінет міністрів України розпорядився виділити з резервного фонду державного бюджету 8,4 мільйона гривень Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги постраждалому від вибуху населення в Бейруті.

Потужний вибух у порту Бейрута стався 4 серпня. Внаслідок трагедії загинули понад 170 людей, більше ніж шість тисяч – поранені, сотні тисяч людей залишилися без житла.

У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки. Втім, президент Лівану Мішель Аун також припустив, що вибух міг бути умисним.