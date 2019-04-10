В ООН не виключають скасування переговорів про мир у Лівії 14-16 квітня

Спеціальний посланець Організації Об’єднаних Націй в Лівії Гассан Саламі припустив, що запланована наступного тижня мирна конференція може бути відкладена на тлі боїв за контроль над столицею Лівії Тріполі.

У заяві 9 квітня Гассан Саламі висловив надію, що зустріч буде скликана, як тільки дозволять умови, додавши:

«Ми не можемо просити людей взяти участь в конференції під час стрілянини і повітряних ударів», – заявив 9 квітня спецпосланець ООН.

ООН планувала провести конференцію у лівійському місті Гадамес з 14 до 16 квітня, щоб обговорити вихід країни з восьмирічного конфлікту.

Минулого тижня Лівійська національна армія командира Халіфа Хафтара почала наступ на Тріполі, контрольований силами визнаного ООН уряду Лівії.

Відтоді Хафтар ігнорує заклики міжнародної спільноти зупинити наступ, в результаті якого загинули десятки людей.

Росія – ключовий союзник сил Хафтара разом із Єгиптом і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Лівія потерпає від насильства, політичної нестабільності і боротьби за владу відтоді, як в 2011 році був повалений і убитий багаторічний правитель Муамар Каддафі.