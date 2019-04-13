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13 Квітень 2019, Київ 18:15
Новини | Події

У Луганській області бойовика «ЛНР» засудили до 8 років тюрми – ООС

Кремінський районний суд Луганської області визнав мешканця Голубівки (Кіровська) винним в участі в терористичній організації

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У Луганській області бойовика підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» засудили до восьми років позбавлення волі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Кремінський районний суд Луганської області визнав мешканця Голубівки (Кіровська) винним в участі в терористичній організації.

У штабі заявили, що в лютому цю людину затримали військовослужбовці сил спеціального призначення на лінії зіткнення з непідкотрольними українській владі територіями під час бою.

За даними штабу, засуджений брав активну участь у бойових діях на території населених пунктів Жолобок Попаснянського району та Сентянівка (Фрунзе) Слов’яносербського району Луганської області, за що був нагороджений ватажками бойовиків.

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