У Луганській області бойовика «ЛНР» засудили до 8 років тюрми – ООС

У Луганській області бойовика підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» засудили до восьми років позбавлення волі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Кремінський районний суд Луганської області визнав мешканця Голубівки (Кіровська) винним в участі в терористичній організації.

У штабі заявили, що в лютому цю людину затримали військовослужбовці сил спеціального призначення на лінії зіткнення з непідкотрольними українській владі територіями під час бою.

За даними штабу, засуджений брав активну участь у бойових діях на території населених пунктів Жолобок Попаснянського району та Сентянівка (Фрунзе) Слов’яносербського району Луганської області, за що був нагороджений ватажками бойовиків.