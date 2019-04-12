Бойовики на Донбасі стріляли дев’ять разів за добу – штаб

Протягом доби 12 квітня бойовики незаконних збройних угруповань дев’ять разів обстріляли позиції Збройних сил України, повідомляють у прес-службі штабі Операції об’єднаних сил.

В тому числі штаб доповідає про обстріли з мінометів біля Гнутового, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Новоселівки Другох, Верхньоторецького, Чермалика, Пищевика, Лебединського й Опитного у секторі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

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«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил: з мінометів калібру 120 міліметрів – поблизу населеного пункту Троїцьке; з мінометів калібру 82 міліметри – поблизу населеного пункту Зайцеве», – йдеться в заяві.

За даними штабу, ніхто з військових ООС не постраждав.

У незаконному угрупованні «ЛНР» протягом дня 12 квітня про обстріли не повідомляли. В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл з боку ЗСУ «району Південнодонбаського водопроводу».

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.