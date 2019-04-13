Один український військовий загинув, двоє поранені на Донбасі 12 квітня – штаб

Один український військовий загинув, двоє поранені на Донбасі 12 квітня, повідомляє штаб української воєнної Операції об'єднаних сил.

Українська армія звинувачує підтримуваних Росією бойовиків у 14 обстрілах.

В угрупованні «ДНР» заявляли про обстріл району під Ясинуватою та села Спартак під Донецьком. В угрупованні «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в дев’ятьох порушення режиму тишу.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.