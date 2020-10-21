Ломаченко потребує операції на плечі, він відчув біль у другому раунді бою з Лопесом – менеджер

Український боксер Василь Ломаченко потребує операції на правому плечі, повідомив його менеджер Еґіс Клімас у коментарі ESPN. За його словами, спортсмен відчув біль у другому раунді програного поєдинку проти американця Теофімо Лопеса. На цьому ж плечі йому робили операцію у 2018 році.

«Коли він прибув до Штатів готуватися до поєдинку, він сказав, що в Україні відчув гострий біль у правому плечі», – сказав Клімас.

Він стверджує, що за шість тижнів до бою Ломаченку вкололи спеціальну ін’єкцію.

«Ми втратили один тиждень тренувань. Ми втратили один тиждень спарингів, тому що лікар заборонив йому робити багато впродовж тижня після ін’єкції», – заявив Клімас.

Менеджер переконує, що через кілька тижнів біль спалахнув під час спаринг-сесії. Тоді боксеру вкололи нову ін’єкцію, а його батько й тренер Анатолій Ломаченко хотів відмовитися від поєдинку з Лопесом.

За словами Клімаса, Василь Ломаченко відкинув цю ідею й дав зрозуміти, що в іншому випадку завершить кар’єру.

Менеджер наголосив, що його спортсмен хоче провести реванш з Лопесом. Сам американець раніше виступав проти реваншу.

У ніч на 18 жовтня Ломаченко рішенням суддів програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кілограма). Це була друга поразка в професійній кар'єрі українця.

Ломаченка критикують в Україні через його політичну позицію. У травні він разом з українським боксером Олександром Усиком та митрополитом УПЦ (МП) Онуфрієм знявся в документальному фільмі «Здрастуй, брате! Христос воскрес», знятому російським чоловічим монастирем у селі Корсунь в Орловській обасті (Корсуньска Князь-Володимирська чоловіча пустинь) та Києво-Печерською лаврою.

У фільмі Ломаченко розповідає, що в нього багато друзів в Росії і він не може з ними припинити спілкуватися. Український боксер розмірковує: «Сказали, що це країна, яка воює з нашою країною… Це не вкладається у моїй голові. По суті ми є одним народом».