Тріумфатором BAFTA стала драма Сема Мендеса «1917»

Воєнна драма англійського режисера Сема Мендеса «1917» завоювала сім нагород Британської академії кіномистецтва та телебачення (BAFTA).

Стрічка, зокрема, перемогла в категоріях «найкращий фільм», «найкращий британський фільм» та «найкращий режисер».

Найкращим актором минулого року визнали Хоакіна Фенікса за головну роль у фільмі «Джокер». Найкращою актрисою назвали Рене Зелвеггер (стрічка «Джуді»).

Найкращим фільмом іноземною мовою стали «Паразити».

Зазначимо, що найбільше номінацій на цьогорічні нагороди BAFTA, 11, було у стрічки «Джокер».

Засновану 1947 року премію BAFTA також називають «британським «Оскаром».