У Лондоні частину вулиці перед посольством Росії назвали Kyiv Road

У Лондоні частина вулиці, розташована біля посольства Росії, одержала назву Kyiv Road (Київська вулиця). Про це йдеться в повідомленні ради лондонського району Вестмінстер.

Перейменування ділянки дороги завдовжки 25 метрів у раді приурочили до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Як зазначається в заяві ради, це зроблено на прохання представників української громади Вестмінстера.

«Це лише невелика ділянка дороги, але ми хочемо показати народу України, що в нашому місті не забувають про боротьбу, яку він веде. Топоніми по всьому Лондону змінювали багато десятиліть, щоб відзначити важливі моменти в історії чи роль тих чи інших фігур, тож Kyiv Road – частина цієї давньої традиції», – заявив голова ради Адам Гаґ.

Один із членів ради Пол Дімолденберґ сказав в інтервʼю Бі-Бі-Сі, що перейменування має стати «сигналом Путіну і народу Росії, що ми пліч-о-пліч стоїмо з народом України».