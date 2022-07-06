У Лугано домовилися про залучення близько 1,9 млрд доларів на підтримку України «вже зараз» – Шмигаль

На Міжнародній конференції у Лугано український уряд домовився про залучення близько 1,9 млрд доларів на підтримку України «вже зараз», повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Під час Міжнародної конференції в Лугано ми не лише представили драфт Плану відновлення України. Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз. Майже 1,9 млрд доларів. Саме на таку суму було досягнуто домовленостей в Лугано на підтримку України», – написав він у телеграмі.

Прем'єр уточнив, що йдеться про 600 млн доларів на фінансову підтримку, понад 500 млн доларів для розвитку аграрного сектору (зберігання, поліпшення логістики, ліквідності для підприємств), понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону та майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації України.

Як повідомляв голова українського уряду, План відновлення України оцінюється наразі в 750 мільярдів доларів.

4–5 липня в швейцарському місті Лугано відбувалася масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України, за підсумками якої лідери близько 40 країн підписали декларацію, яка викладає принципи для відбудови України.

Десятки країн взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну під час, як очікується, тривалого і дорогого відновлення й погодилися з необхідністю проведення широких реформ для підвищення прозорості й боротьби з корупцією.