Луганщина відрізана від інформації ззовні – Гайдай

Луганщина відрізана від інформації ззовні, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Мобільний зв’язок не ловить. Працюємо над вирішенням ситуації, але надії мало», – написав він у телеграмі.

Сергій Гайдай зауважив, що гуманітарна ситуація у регіоні є складною – на складах залишилося небагато гуманітарної допомоги, а через обстріли дороги завезти її важко.

Про відсутність у населених пунктах Луганської області мобільного зв’язку, а також газо- та водопостачання голова ОВА повідомив 10 травня.

1 травня повідомлялось, що в Херсонській та частині Запорізької областей зник мобільний зв’язок та інтернет. Згодом фахівці мобільних операторів та Державної служби спеціального зв’язку змогли відновити мобільний зв’язок у Херсоні.