На Луганщині внаслідок обстрілів зруйновані 7 будинків, є поранені – ОВА

Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Луганської області поранені семеро людей, частково зруйновано сім будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, упродовж минулої доби російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини, під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.

«Ми маємо два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області. Поранень зазнали чотири жителі Луганщини. Увечері три співробітники групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська», – написав Гайдай у фейсбуці.

Крім того, він додав, що до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доправили велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону.

Ввечері 20 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 80% території Луганщини зараз перебуває під контролем російських військ.