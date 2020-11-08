В окупованому Луганську чоловіків зазивають на військову службу. «Достойний заробіток» рядового – 6-10 тисяч гривень

На улицях міста Луганськ, що з 2014 року знаходиться під контролем угруповання «ЛНР», з’явилися оголошення із закликом звертатися по «достойну професію і заробіток» спеціалістів військових і цивільних професій, але тільки чоловіків.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

В оголошеннях зазначається і розмір запропонованої зарплатні: 16 400 – 28 000 російських рублів для рядового (6 100 – 10 100 гривень за курсом НБУ) і 21 500 – 35 000 російських рублів для сержанта (7 800 – 12 700 гривень).

Серед переліку професій для влаштування на службу – кухарі, водії, механіки, зварники, телефоністи, оператори ПК тощо.

Про яку саме військову службу йдеться, невідомо. Телефонні номери для зв’язку з працедавцем зареєстровані за кодом 072 мобільного оператора «Лугаком», що належить проросійському угрупованню «ЛНР».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.