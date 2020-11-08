Бойовики минулої доби один раз порушили тишу на Донбасі – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби підтримувані Росією бойовики один раз порушили режим тиші, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, у вечірній час, неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю. Вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам. Підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляють про обстріли на захоплених ними територіях минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.