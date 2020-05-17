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17 травня 2020, Київ 19:02
Новини | Події

В окупованому Луганську лікарям пропонують тимчасові контракти в Москві для боротьби з COVID-19

Луганським лікарям пропонують ставку в близько 100 тисяч рублів (близько 36 тисяч рублів)

У непідконтрольному Україні Луганську лікарям, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу, почали пропонувати тимчасові контракти у Москві. Про це йдеться у матеріалі Радіо Донбас.Реалії, проєкту Радіо Свобода.

За словами медика луганської лікарні, пропозиції надходять від адміністрації, лікарям пропонують ставку в близько 100 тисяч рублів (близько 36 тисяч рублів) та доплати: лікарям 80 тисяч, медсестрам – 50, санітарам – 30.

Як раніше писало Радіо Свобода, медики у Луганську повідомляють про дефіцит засобів захисту. Наприкінці квітня у 4-й лікарні, профільній для прийому хворих на COVID-19, стався спалах захворювання.

За даними підконтрольних Росії адміністрацій, в ОРДЛО зафіксовали 537 випадків COVID-19. Водночас, за даними Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України, захворюваність на цих територіях вища.

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