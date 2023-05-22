Наслідки удару в окупованому Луганську – оприлюднені знімки з супутника

Російська служба Радіо Свобода оприлюднила знімки з супутника, на яких видно, як виглядає будівля на території колишньої академії МВС поруч із авіаційним училищем в окупованому Луганську після удару 13 травня.

У Міноборони Росії раніше підтверджували удари. Натомість українська сторона не коментувала ситуацію, але Генштаб ЗСУ регулярно звітує про удари по місцях скупчення армії РФ і техніки, не зазначаючи точні місця.

За повідомленням, у будівлі, показаній на супутникових знімках, ймовірно, було «розташування російських військ».

Від 12 травня в окупованому Луганську вже кілька разів повідомляли про вибухи. Зокрема, місцеві ЗМІ писали про приліт ракет по будівлі колишньої академії внутрішніх справ і стадіоні «Авангард». Повідомляли і про вибух в будівлі колишнього авіаучилища.

Російські державні ЗМІ повідомляли, що внаслідок одного з вибухів поранений так званий «міністр внутрішніх справ» угруповання «ЛНР» Ігор Корнет.

Після цього голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» заявив, що на окупованій Луганщині після вибухів, які відбувались декілька днів поспіль, посилили кількість блокпостів та проводять як рейдові патрулі так і окремі відпрацювання у пошуках партизанів.

За його словами, російські сили також «особливо контролюють місця», де ще діє український мобільний зв’язок.