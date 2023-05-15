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Україна

ЗСУ дістали до Луганська і ліквідують бойовиків, Пригожин «здає» позиції? Нові дані | Свобода Live

The Washington Post: Пригожин в обмін на відхід ЗСУ з Бахмута пропонував передати ГУР інформацію про позиції підрозділів армії РФ
  • Гра Пригожина, коментарі Кремля, і реакція українського ГУР

Американське видання The Washington Post стверджує, посилаючись на один із документів масштабного витоку секретної інформації Пентагону про війну в Україні (справжність цих матеріалів неверифікована), нібито наприкінці січня очільник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин «зробив Україні екстраординарну пропозицію».

За цими даними, Пригожин в обмін на відхід українських військових із Бахмута пропонував передати українській розвідці інформацію про позиції російських військових.

Речник Путіна, коментуючи цю публікацію, дав зрозуміти, що у Кремлі не вірять The Washington Post.

У ГУР відмовилися це коментувати.

Про це і не тільки у програмі Свобода Live:

  • ЗСУ дістають тепер до Луганська і ліквідують бойовиків

Нові вибухи у Луганську: так званий очільник силового блоку бойовиків Ігор Корнет у важкому стані, заявляє ватажок угруповання «ЛНР» Пасічник. Як пишуть російські медіа, вибух стався у салоні краси. Семеро поранених - включно із Корнетом.

Що відбувається і як це повпливає на ситуацію на окупованій Луганщині?

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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак поговорили у Лондоні про створення «коаліції винищувачів». Триває європейське турне Зеленського. Пряме включення із Лондона.

  • Справа Романа Червінського

Ексрозвідник Роман Червінський залишиться під вартою: рішення Київського апеляційного суду. Його заарештували наприкінці квітня: у справі йдеться про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому. Перевищення повноважень чи помста за «вагнергейт»?

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Пряме включення із Туреччини.

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