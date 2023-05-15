ЗСУ дістали до Луганська і ліквідують бойовиків, Пригожин «здає» позиції? Нові дані | Свобода Live

Гра Пригожина, коментарі Кремля, і реакція українського ГУР

Американське видання The Washington Post стверджує, посилаючись на один із документів масштабного витоку секретної інформації Пентагону про війну в Україні (справжність цих матеріалів неверифікована), нібито наприкінці січня очільник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин «зробив Україні екстраординарну пропозицію».

За цими даними, Пригожин в обмін на відхід українських військових із Бахмута пропонував передати українській розвідці інформацію про позиції російських військових.

Речник Путіна, коментуючи цю публікацію, дав зрозуміти, що у Кремлі не вірять The Washington Post.

У ГУР відмовилися це коментувати.

Про це і не тільки у програмі Свобода Live:

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Що відбувається і як це повпливає на ситуацію на окупованій Луганщині?

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