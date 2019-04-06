Ірина Геращенко: координатора ОБСЄ не допустили і в Луганську до частини заручників

Координатора Організації з безпеки і співпраці в Європі Тоні Фріша не допустили в окупованому Луганську до кількох українських заручників, як то раніше сталося в Донецьку, повідомила народна депутатка, заступниця голови Верховної Ради і представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Як написала вона у фейсбуці, бойовики дозволили Фрішеві відвідати тільки трьох незаконно утримуваних і відмовили в зустрічі зі ще трьома заручниками.

«Наголошую, що до цих наших військових ЖОДНОГО разу, попри вимоги української сторони, протягом кількох років не допускали нікого, ні МКЧХ, ні ОБСЄ. В нас є всі підстави для серйозного занепокоєння повною ізоляцією українських військових, незаконно утримуваних окупантами. Висловлюю своє обурення діями Росії, яка тримає наших заручників, і підконтрольних їй представників так званої окупаційної «влади» в ОРДЛО. На жаль, світ і ОБСЄ підігрують цим грубим порушенням прав людини з боку Росії, не надаючи відповідної оцінки і реакції», – заявила вона.

Також разом із представниками СБУ з центру звільнення заручників підготували листи до МЗС України і до представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна. Сайдіка, в якому висловлюємо протест недопуском до українських заручників і тим, що посол Тоні Фріш дозволив собі в окупованому Донецьку стати учасником зйомок антиукраїнського пропагандистського відео проросійськими сепаратистами і Росією. Це потребує окремої реакції з боку українського МЗС. Поінформувала президента Петра Порошенка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна про недопуск представника ОБСЄ окупантами до всіх тих заручників, яких ми вимагали провідати. Звернулася з проханням, щоб тема звільнення заручників порушувалася під час зустрічі Петра Порошенка з канцлером Німеччини Анґелою Меркель 12 квітня», – додала Ірина Геращенко.

Раніше 6 квітня вона писала про те, що в окупованому Донецьку Тоні Фрішеві теж дали зустрітися тільки з чотирма заручниками-військовими з десяти, а також показали йому ще двох незаконно утримуваних цивільних. Крім того, вона звернула увагу: «На російських і сепаратистських сайтах вийшли сюжети про відвідини послом Фрішем окупованих територій, у яких він тепло обнімається з представниками маріонеткової окупаційної « влади». Ці кадри вже викликали гостру емоційну реакцію і обурення колишніх заручників і родин заручників… Ми змушені будемо у Мінську звернути увагу посла Фріша на те, що його зустрічі в окупованому Росією Донецьку мали не приватний характер, він там представляв ОБСЄ, від якої ми чекаємо допомоги в деокупаціі Донбасу, а не «обнімашок». Я розумію емоції рідних заручників і звільнених нами заручників, й також вважаю, що задекларована неупередженість і рівновіддаленість представників ОБСЄ вимагає від них більш стриманої публічної поведінки з незаконною «владою» Донбасу. Публічні обійми викликають в українському суспільстві гостру реакцію, й від координаторів ОБСЄ ми чекаємо розблокування питання телефонних зв’язків і листування, й відвідання ВСІХ тих заручників, які були заявлені в спису як обов’язкові».

Українська сторона залишає за собою право на дзеркальні умови відвідин координатором ОБСЄ пенітенціарних закладів і «дзеркальний дозвіл зустрічей із людьми, заявленими у списках окупантами з Росії і представниками ОРДЛО», наголосила Геращенко.

Раніше вона повідомляла, що на останніх зустрічах ТКГ в Мінську Україна кілька разів пропонувала, серед іншого, помилувати 72 сепаратистів в обмін на 19 українських заручників із окупованих територій Донбасу, але бойовики щоразу зривали спроби таких переговорів.

За, ймовірно, останніми наразі оприлюдненими даними від Служби безпеки України станом на середину літа 2018 року, на той час на окупованих територіях утримувалися 113 українських заручників.