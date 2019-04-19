Лукашенко сказав, коли відбудуться вибори президента і парламенту Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що наступні президентські вибори відбудуться 2020 року, однак парламентські вибори мають відбутися протягом 2019-го. Про це він сказав у щорічному зверненні до народу та парламенту 19 квітня.

Його заява пролунала на тлі закликів окремих політиків розмежувати дати президентських і парламентських виборів, щоб передвиборчі кампанії не накладалися одна на одну.

Читайте також: Дмитро Гордон: «Лукашенко і Зеленський зачарують один одного»

За словами голови Центральної виборчої комісії Лідії Ярмошиної, чинне законодавство передбачає, що наступні президентські вибори мають відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року, а наступні загальні вибори – не пізніше 6 вересня 2020 року.

«У білоруському законодавстві є лише термін «не пізніше, ніж». Тобто неможливо провести вибори пізніше цих дат. Але можна зробити це раніше», ؘ– пояснила Ярмошина в коментарі Радіо Свобода у січні 2019 року.

Вона додала, що законодавство не регулює, наскільки раніше за визначені законом дати можуть відбутися вибори.