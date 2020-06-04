Лукашенко призначив нового прем’єр-міністра

Президент Білорусі призначив на пост прем’єр-міністра Романа Головченка.

46-річний Головченко закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин та Академію управління при президенті Білорусі.

Він обіймав різні посади в Раді Безпеки республіки і Генпрокуратурі, працював радником-посланником в Польщі і надзвичайним і повноважним послом Білорусі в Об’єднаних Арабських Еміратах. З 2018 року очолював Державний військово-промисловий комітет.

Напередодні Лукашенко відправив у відставку уряд Сергія Румаса. За словами Лукашенка, у нього не було претензій до колишнього глави уряду, але колишній прем’єр вирішив займатися бізнесом.

Про плани сформувати новий склад уряду Олександр Лукашенко оголосив ще 25 травня. Це мають зробити до президентських виборів, які призначені на 9 серпня.

Лукашенко керує країною з 1994 року і балотується на шостий термін.