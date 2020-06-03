Президент Білорусі Лукашенко відправив уряд у відставку

Президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про відставку чинного складу уряду, підписавши про це відповідний указ.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, пропозиції щодо нового складу уряду раніше вдень мали обговорюватись на нараді у Лукашенка з участю парламентарів, представників президенської адміністрації і Ради безпеки.

Раніше сьогодні Лукашенко пояснив, що рішення про новий уряд пов’язане із тим, щоб, голосуючи на найближчих виборах президента люди «розуміли заздалегідь, хто буде займатися вирішенням нагальних питань, пов’язаних із їхнім життям і соціально-економічним розвитком».

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня поточного року. Олександр Лукашенко, який керує Білоруссю з 1994 року, і нині триває його п’ятий президентський термін, раніше заявив, що балотуватиметься на новий термін.