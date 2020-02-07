Переговори Путіна і Лукашенка: газ за минулорічними, нафта – за комерційними цінами

Росія сприятиме досягненню комерційних домовленостей щодо постачання нафти до Білорусі, заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак за підсумками російсько-білоруських переговорів в Сочі за участі президентів Росії Володимира Путіна та Білорусі – Олександра Лукашенка

«Що стосується постачання нафти, яка теж була предметом обговорення, ми будемо сприяти досягненню угод між білоруськими споживачами і виробниками нафти в нашій країні. Ми не можемо сьогодні кардинально змінити умови регулювання нашої нафтової галузі. Ціни на сиру нафту формуються ринком і адміністративно не регулюються. Це все залишиться. Але ми будемо всіляко сприяти досягненню цих угод, щоб забезпечити Білорусь необхідними обсягами нафти», – цитують слова Козака російські та білоруські Державні ЗМІ.

Крім того, Козак додав, що Росія і Білорусь домовилися про постачання газу на 2020 рік на умовах 2019-го.

Нинішня зустріч Путіна і Лукашенка – перша в новому році, після того як Росія фактично припинила постачання нафти в Білорусь 1 січня 2020 року, але російська нафта продовжила надходити транзитом через Білорусь до Європи.

Мінськ і Москва досі не узгодили компенсацію за російський податковий маневр. У білоруський бюджет на 2020 рік закладені збитки в розмірі 951 мільйонів рублів. Росія досі не компенсувала Білорусі втрати за поставки брудної нафти у квітні 2019 року.