Лукашенко прилетів до Москви на переговори з Путіним

11 березня в Москві відбудеться зустріч російського президента Володимира Путіна з Олександром Лукашенком.

Літак з Олександром Лукашенком на борту вже вилетів до Москви, повідомляє телеграм-канал його пресслужби.

Як повідомило білоруське державне агентство «Белта», Путін і Лукашенко планують обговорити «ситуацію в регіоні і в Україні», а також «актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної співпраці, економічну взаємодію за умов санкційного тиску».

Напередодні секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода заявив, що Україна почала готуватися до вторгнення Росії ще у листопаді 2021 року, але не очікувала, що напад буде скоєно з території Білорусі.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечує участь білоруських військ у новому російському вторгненні до Росії.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив 3 березня, що Сполучені Штати «досі не бачать жодних ознак того, що Білорусь бере участь або готується взяти участь у зіткненнях». Того ж дня американські військові заявили, що, за її даними, із 480 ракет, запущених на той момент в Україні, 70 було випущено з Білорусі.