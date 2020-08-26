Звільнений Зеленським екскомандувач ССО: залишаюся в ЗСУ

Генерал-лейтенант Ігор Луньов, якого президент 25 серпня звільнив із посади командувача Сил спеціальних операцій, подякував колегам і заявив, що залишається у Збройних силах і буде продовжувати «робити все можливе для захисту України».

«Передаючи повноваження командувача Сил спеціальних операцій хочу наголосити – я залишаюся у Збройних силах і буду продовжувати робити все можливе для захисту України. Ви маєте зберегти і нарощувати ті здобутки, які ми з вами спільно досягли в умовах війни. Бути першим командувачем наймолодшого, найсучаснішого роду сил було великою честю для мене», – йдеться в заяві Луньова, поширеній 26 серпня на сторінці Командування ССО у фейсбуці.

Володимир Зеленський 25 серпня звільнив Ігоря Луньова з посади командувача ССО, призначивши замість нього Григорія Галагана. Причини кадрових змін в указах президента не згадано.

Луньов очолював Сили спеціальних операцій від січня 2016 року.