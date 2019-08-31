Речниця Луценка: справу колишнього віцеспікера Ради Калєтника закрили законно

Кримінальне провадження стосовно колишнього віцеспікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка закрили законно, заявила речниця ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

«Трошки деталей. Стаття Кримінального кодексу, яку 5,5 (!) років [голова Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій] Горбатюк інкримінував Калєтніку, – давно декриміналізована. По справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину. У цій же справі було відмовлено у проведенні заочного розслідування через відсутність складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи», – написала Сарган.

Вона додала, що 20 кримінальних проваджень за підслідністю передані до Державного бюро розслідувань, Національної поліції та Служби безпеки України.

«Провадження не мають стосунку ні до справ Майдану, ні до колишніх високопосадовців. Це, наприклад, справи викрадення цукру, забудов Києва тощо передані за підслідністю», – заявила Сарган.

29 серпня Верховна Рада звільнила Юрія Луценка і призначила генеральним прокурором Руслана Рябошапку.

Увечері 30 серпня Управління спеціальних розслідувань ГПУ повідомило, що Луценко перед звільненням призначив головного військового прокурора Анатолія Матіоса «куруючим заступником» УСР і змінив орган досудового розслідування у 20 кримінальних провадженнях.

В управлінні додали, що заступник генерального прокурора Сергій Кізь закрив провадження стосовно першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка у 2012-2014 роках у справі про організацію голосування за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.