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20 Лютий 2019, Київ 13:41
Новини | Політика

Луценко розповів, коли справа про розстріли на Майдані надійде до суду

Луценко: комісія експертів і залучених фахівців вивчила 988 томів у справах про розстріли на Майдані

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Справа про розстріли учасників акцій протесту під час Євромайдану надійде до суду після рішення Верховної Ради про продовження процедури заочного засудження, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, комісія експертів і залучених фахівців на підставі 988 томів матеріалів слідства прийняла висновок, що загибель та поранення учасників мирних зібрань на Майдані пов’язана з рішеннями і діями екс-президента України Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та його підлеглих Володимира Тоцького, Сергія Ганжі, Сергія Потієвського, Олександра Щеголєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його підлеглих Станіслава Шуляка, Сергія Конопляника, Миколи Миколенка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва та екс-начальника Генштабу Володимира Замани.

Органи Генеральної прокуратури не можуть здійснювати заочне досудове розслідування в справах, підслідних Державного бюро розслідувань.

Спецпризначенці з автоматами Калашникова і снайперською гвинтівкою ведуть вогонь по учасниках протесту. Київ, 20 лютого 2014 року
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Розстріл Небесної сотні: що ми знаємо про 20 лютого

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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