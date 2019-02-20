Луценко розповів, коли справа про розстріли на Майдані надійде до суду

Справа про розстріли учасників акцій протесту під час Євромайдану надійде до суду після рішення Верховної Ради про продовження процедури заочного засудження, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, комісія експертів і залучених фахівців на підставі 988 томів матеріалів слідства прийняла висновок, що загибель та поранення учасників мирних зібрань на Майдані пов’язана з рішеннями і діями екс-президента України Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та його підлеглих Володимира Тоцького, Сергія Ганжі, Сергія Потієвського, Олександра Щеголєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його підлеглих Станіслава Шуляка, Сергія Конопляника, Миколи Миколенка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва та екс-начальника Генштабу Володимира Замани.

Органи Генеральної прокуратури не можуть здійснювати заочне досудове розслідування в справах, підслідних Державного бюро розслідувань.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.