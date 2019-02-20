Львів’яни запалили свічки і вийшли на вулицю з портретами Героїв Небесної сотні

Зранку десятки львів’ян зібралися на вулиці Героїв Майдану у Львові і запалили 108 лампадок як символ загиблих Героїв Небесної сотні. Люди тримали 21 фотографію майданівців, які віддали своє життя 18-20 лютого у Києві.

«Прийшов вшанувати подвиг Героїв Небесної сотні і привернути увагу тих, хто проїжджає і проходить вулицею Героїв Майдану у Львові. Коли я приїхав на Інститутську, це вже були калюжі крові. Досі це перед очима. Пам’ятаю прострелену синю каску Устима Голоднюка. Лютий 2014 року – це був поворотний момент у житті, який змінив свідомість. Ці смерті – це частина і нашої відповідальності, бо кілька поколінь нічого не робили, щоб до такого не допустити», – говорить львів’янин Віталій Біловус.

Інша учасниця акції «100 кроків до неба» Олена Паплик розповіла, що її дитина народилася через три дні після розстрілів 20 лютого.

«Усі тоді стежили, що відбувалося на Майдані і переживали. Я передчасно народила. Нині день пам’яті. Я тут з донечкою Юстиною», – зазначила Паплик.

Водії, які проїжджали вулицею Героїв Майдану, реагували по-різному. Деякі сповільнювали машину і дивилися на портрети і свічки.

Акцію ініціювала Українська Галицька Партія і громада Львова, але жодної партійної символіки не було. Політичні гасла також не звучали.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.