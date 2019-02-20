Луценко про «Новое время»: не йдеться про ущемлення журналістської діяльності

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що в ситуації з вимогою ГПУ доступу до внутрішніх документів видання «Новое время» не йдеться про «жодне ущемлення журналістської діяльності». Про це він сказав 20 лютого на брифінгу. Фрагмент відео у Facebook оприлюднила журналістка Альона Лунькова.

За словами генпрокурора, йдеться лише про «прохання надати інформацію».

«Якщо хтось із журналістів вважає такі дії такими, що перешкоджають здійсненню журналістської діяльності, прошу дуже: можете звернутися або до мене безпосередньо, або письмово, і ми обов’язково знайдемо оптимальний шлях», – сказав Луценко.

Він додав, що слідство «інколи потребує даних, які публікують журналісти».

«Не для того, щоб розслідувати роль журналістів, а для того, щоб виявляти витоки всередині правоохоронних органів, а також інколи отримувати невідомі слідству факти. І тоді ми не маємо іншого варіанту, як звертатися із проханням надати інформацію від ЗМІ. І не більше того. Ні про які наслідки для журналістів або видань не йдеться взагалі», – сказав генпрокурор.

«Я, як колишній журналіст, можу вам гарантувати, що жоден журналіст і жодне видання, крім тих, які пропагандують антидержавну діяльність і підтримують кремлівську практику, в Україні за мою каденцію не потерпіли і не потерплять», – наголосив він.

«Новое время» заявляє, що Генеральна прокуратура України вимагає доступ до внутрішніх документів редакції.

За словами журналістів, 4 лютого Печерський районний суд Києва дав дозвіл Генеральній прокуратурі на доступ до внутрішніх документів редакції «Новое время» і до всіх матеріалів, які надсилав на емейл-адреси видання журналіст Іван Верстюк. 13 лютого слідчий ГПУ вручив цю постанову редакції.

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У Генпрокуратурі пояснили, що доступ до внутрішніх документів редакції видання «Новое время» потрібний через «розголошення матеріалів досудового розслідування».

Дії ГПУ розкритикували також міжнародний «Комітет захисту журналістів» (CPJ) і ОБСЄ. А українські медіаексперти та юристи розцінили дії ГПУ щодо видання як «посягання на свободу преси».