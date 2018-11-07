Луценко вніс до парламенту подання на арешт депутата з групи «Воля народу»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата групи «Воля народу» Станіслава Березкіна, повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Подання ініційоване керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким», – написала Сарган у Facebook 7 листопада.

Холодницький направив це подання Луценкові минулого місяця.

За даними слідства, депутат причетний до заволодіння 20 мільйонами доларів «Ощадбанку».

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За словами Холодницького, народного депутата підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статті 27 (організація вчинення злочину), частиною 5 статті 191 (привласнення чи розтрата чужого майна), частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У НАБУ також повідомили про затримання 10 осіб у рамках цієї справи.