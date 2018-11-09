Луценко каже, що продовжить працювати генпрокурором

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який днями подав заяву про відставку, заявляє, що продовжить працювати на своїй посаді. Луценко пояснив, що президент Петро Порошенко повернув його заяву без задоволення.

В ефірі телеканалу «Прямий» ввечері 9 листопада на питання, чи залишається Луценко на посаді, він відповів: «Коротка відповідь: так».

Читайте також: «Політичний піар» та «бажання втекти від відповідальності»: перші реакції на заяву Луценка про відставку

«Якщо мені висловив парламент недовіру аж 38 голосами, а значить це означає вотум довіри, тоді я змушений працювати далі», – сказав він.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що подасть президентові заяву про відставку, 6 листопада, виступаючи в парламенті зі звітом про розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про те, що заяву передали в Адміністрацію президента, речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила 7 листопада.

Читайте також: Цирк чи рулетка: навіщо Луценко ходив у відставку​

При цьому перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що коаліція не підтримує відставку Луценка. Під час рейтингового голосування такий крок генпрокурора підтримали тільки 38 депутатів за необхідних 226.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!