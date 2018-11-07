Сарган: Луценко подав заяву про відставку

Генеральний прокурор Юрій Луценко подав заяву про відставку зі своєї посади до Адміністрації президента. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Сарган.
«Юрій Луценко написав вчора і сьогодні передав до Адміністрації президента заяву за власним бажанням», – сказала вона.
Сарган додала, що про причини, які спонукали до такого рішення, Юрій Луценко сказав учора, 6 листопада, з трибуни Верховної Ради.
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Тоді, звітуючи про розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив про намір піти у відставку.
«Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк у лікарні, робилося і буде робитися. Але двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкриті злочини, я собі допустити не можу. Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи (народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» – ред.) Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність», – сказав він.
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Втім, як зауважила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, коаліція не підтримує відставку Луценка. Під час рейтингового голосування такий крок генпрокурора підтримали тільки 38 депутатів за необхідних 226.
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