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07 Листопад 2018, Київ 16:50
Новини | Політика

Сарган: Луценко подав заяву про відставку

За словами речниці Лариси Сарган, Юрій Луценко пояснив свої мотиви ще вчора, 6 листопада, у Верховній Раді

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Генеральний прокурор Юрій Луценко подав заяву про відставку зі своєї посади до Адміністрації президента. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Юрій Луценко написав вчора і сьогодні передав до Адміністрації президента заяву за власним бажанням», – сказала вона.

Сарган додала, що про причини, які спонукали до такого рішення, Юрій Луценко сказав учора, 6 листопада, з трибуни Верховної Ради.

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Тоді, звітуючи про розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив про намір піти у відставку.

«Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк у лікарні, робилося і буде робитися. Але двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкриті злочини, я собі допустити не можу. Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи (народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» – ред.) Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність», – сказав він.

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Втім, як зауважила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, коаліція не підтримує відставку Луценка. Під час рейтингового голосування такий крок генпрокурора підтримали тільки 38 депутатів за необхідних 226.

Навіщо Луценко заявив про відставку?
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Навіщо Луценко заявив про відставку?

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