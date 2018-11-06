В бік парламенту кидалися безпрецедентні образи – Подоляк про виступ Луценка

Гості програми «Ваша Свобода»: Ірина Подоляк, народний депутат України («Самопоміч»); Олексій Гончаренко, народний депутат України (БПП).

Виступаючи з трибуни Верховної Ради, генеральний прокурор України Юрій Луценко стверджував, що він напише заяву про відставку і не чіпляється за владу. Луценко сказав депутатам, мовляв, їм вирішувати, чи правоохоронці керуватимуть слідством чи певні депутати, які з екранів телевізора, за словами генпрокурора, будуть встановлювати винних. Йдеться про розслідування замаху на активістку Катерину Гандзюк.

Олександр Лащенко: Пані Подоляк, ви у соцмережі «Фейсбук» написали, що Юрій Луценко у сесійній залі Верховної Ради сьогодні висловлював образи на адресу народних депутатів...

У Верховній Раді був черговий, 125-й політичний виступ генпрокурора

​Ірина Подоляк: Причина того, чому сьогодні у Верховній Раді був генпрокурор, міністр внутрішніх справ, керівник Нацполіції, – депутати хотіли знати ситуацію щодо розслідування справи, пов’язаної зокрема з вбивством Катерини Гандзюк, так само з нападами на активістів. Верховна Рада ухвалила постанову про створення ТСК (тимчасову слідчу комісію – ред.). Це конституційне право Верховної Ради досліджувати, як відбувається слідство.

Натомість, на превеликий жаль, у Верховній Раді був черговий, 125-й політичний виступ генпрокурора. Він виступав не як професіонал, не як найвищий процесуальний керівник держави. Образи, які кидалися в бік українського парламенту, слова, які використовувалися і вживалися – це безпрецедентно! Він сидів у ложі біля нас, позафракційних, представників партії «Свобода». Цьому є свідки – маса депутатів.

Зрештою, ні для кого не є таємницею, що емоційна стабільність генпрокурора має доволі широку амплітуду. Я не йшла у таку владу, яка просто не має жодних принципів моралі, етичної поведінки. І за всіма тими сумними декораціями забуваємо, що головна мета – знайти замовників вбивства, зокрема Катерини Гандзюк.

Якщо хтось з працівників ГПУ «злив» інформацію, яка стосується справи, то ця людина повинна бути знайдена і покарана

Генпрокурор звинуватив депутатів Верховної Ради і журналістів (!), що вони перешкоджають слідству, тому що публікують так званий «злив інформації». Усі ці дорікання генпрокурор може скерувати до себе і до МВС, тому що інформацією щодо слідства володіють вони. Якщо хтось з працівників ГПУ, які провадять слідство, «злив» будь-яку інформацію, яка стосується справи, то ця людина повинна бути знайдена і покарана.

Що стосується того, як «тяжко» генпрокурор працює на робочому місці, то питання повинне завершуватися результатом. Чому нардепи, з яких було знято недоторканність, і де справи, які дійшли до суду, дотепер ходять до сесійної зали, голосують, тобто якою є якість слідства, доказової бази?

Генпрокурор мав би подати у відставку сам разом з міністром внутрішніх справ уже через свою неетичну поведінку.

– Пане Гончаренко, навіщо Юрій Луценко це сьогодні заявив з трибуни Верховної Ради? Які це матиме наслідки, на ваш погляд?

Сьогодні пан Луценко дозволив собі зайвого... Але пан Семенченко в цій залі запалював фаєри, пан Соболєв бився...

​Олексій Гончаренко: Головне, що ТСК створена голосуванням Верховної Ради. Але зазвичай вона жодних результатів не дає і перетворюється абсолютно на піар. Може, цього разу буде інакше.

Сьогодні пан Луценко дозволив собі зайвого в сесійній залі і на цих емоціях. І певні слова, які казав, не прикрашають ані його, ані український парламентаризм. Але пан Семенченко в цій залі запалював фаєри, пан Соболєв бився і інші речі. Тому, на жаль, не можу сказати, що від когось одного виходить некультурна поведінка. У нас є велика проблема з політичною культурою.

Після його (Луценка – ред.) слів про відставку було поставлене на рейтингове голосування. «За» набралося 38 голосів тільки. Чи можна це назвати певним вотумом довіри? Напевне, можна. До ГПУ, МВС і Нацполіції є дуже багато питань, але в справі Катерини Гандзюк вони продемонстрували успіх – затримали можливих виконавців, організатора, а від нього, сподіваюся, дійдуть до замовника.

– Пані Подоляк, то вже зняте питання відставки Юрія Луценка чи ні?

Ірина Подоляк: Абсолютно не зняте. Луценко, як і обіцяв, має написати заяву про відставку. Його письмова заява має бути розглянута у Верховній Раді. Те, що назвали «рейтинговим голосуванням» – це поза регламентом. Все, що ми чули, то це не заява Юрія Луценка про складання з себе повноважень, усна заява, що до кінця дня збирається це зробити.

Щороку на мільярди збільшується в бюджеті утримання Нацполіції, МВС, ГПУ

Межова, нульова довіра до органів правопорядку проявляється не лише і тільки виключно у стосунку до активістів. У регіонах відбувається побиття людей за етнічною ознакою. Ці справи не розслідуються. Я маю на увазі ситуацію, пов’язану з ромами. Бачимо, як погано працює патрульна поліція. Це, може, в Києві ще зустрічаємо на вулицях патрульних. У регіонах їх зустрінете так, як колишніх ДАІвців – в автомобілях, якими їздять вулицями міста. І щоб відповідати на звинувачення генпрокурора про руйнування правоохоронної системи, то ви називаєте «руйнуванням» те, що щороку на мільярди збільшується в бюджеті утримання Нацполіції, МВС, ГПУ?

– Пане Гончаренко, справді, якщо ширше брати правоохоронну систему України, ось така ситуація не лише у розслідуванні справи про напад, який, на жаль, завершився загибеллю Катерини Гандзюк?

Якщо порівняти те, що було, і що стало, якщо кажемо про ГПУ, то я бачу результати

​Олексій Гончаренко: Дуже хвора наша правоохоронна система. Це кожній людині є зрозуміло. Але ГПУ під керівництвом Луценка повернула державі десятки мільярдів гривень, сотні гектарів землі, власність на багато-багато сотень мільйонів. Хто найбільше подав подань щодо зняття депутатської недоторканності? Генпрокурор Луценко. Це також є факт.

У нас хвиля злочинності, криміногенна ситуація надзвичайно напружена. Дуже багато зброї в державі, багато людей, які пройшли війну і перетнули певну межу психологічну, які здатні вбити людину. Кого у вбивстві Катерини Гандзюк звинувачують? Це ветерани АТО, двоє з яких нагороджені державними нагородами. Але якщо порівняти те, що було, і що стало, якщо кажемо про ГПУ, то я бачу результати. Саме тому я тиснув червону кнопку сьогодні, коли розглядали не дуже зрозуміле голосування.

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