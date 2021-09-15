У Львові стартував 28-й міжнародний BookForum

У Львові 15 вересня стартував 28-й міжнародний BookForum (до 2018 року – «Форум видавців»). Книжковий форум проводиться наживо і через мережу інтернет. У його рамках відкрився книжковий ярмарок, на якому свою продукцію представили видавці.

У програмі форуму – 160 подій на 30 локаціях. У книжковому ярмарку беруть участь близько 300 видавців із усієї України.

«Ярмарок пропонує близько 400 заходів. Ми зібралися нарешті, щоб поспілкуватися. Близько 250 літераторів братимуть участь у презентаціях, дискусіях онлайн і офлайн», – каже Софія Челяк, програмна директорка BookForum.

Головна тема цьогорічного форуму – «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними». За словами організаторів, під час дискусій йтиметься про ознаки дорослого суспільства і про те, чи 30 років – достатньо часу, щоб українці доросли до «дорослих».

«Сьогодні видавці б‘ють на сполох, говорять про падіння накладів, втрату інтересу до читання, закриття книгарень. Закрилися навіть деякі видавництва. Торік закрились 48 книгарень. Покупки через інтернет не можуть компенсувати продажі через живі книгарні. Люди хочуть бачити книжки, які купують», – говорить Радіо Свобода Олександра Коваль, керівниця Українського інституту книги.

На BookForum заплановане онлайн-спілкування з лауреаткою Нобелівської премії Ольгою Токарчук, а також з 92-річною психотерапевткою Едіт Івою Еґер – авторкою світового бестселеру «Вибір».

З українських письменників у форумі беруть участь Юрій Андрухович, Катя Калитко, Сергій Жадан, Олена Стяжкіна, Мар’яна Савка, Юрій Винничук, Василь Шкляр.

Під час 28-го міжнародного BookForum вестимуться дискусії на теми: «Що таке доктрина «русский мир» і як протистояти її зазіханням?», « Які голоси ми обираємо чути? Дискусія про те, як ми підходимо до літератури, що нас формує», «Гра в дорослішання. Журналістика незалежної України», «Виклики для свободи вираження поглядів й свободи творчості в умовах війни».

Четвертий рік поспіль у рамках Book Forum 18 вересня відбудеться письменницький правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля, під час якого читатимуть фрагменти їхніх листів і листів їхніх рідних, сторінки зі щоденників і стенограми виступів у судах.

Український інститут книги на форумі оголосив про старт проєкту «30 знакових книжок нашої Незалежності». Фахівцями обрані 100 українських книг, які були видані за роки української незалежності.

«Українці вперше оберуть книжки, які стали для них важливими. Важливо обирати не тільки великих українців і найбільш знакові події, а книжки, бо цих видатних українців і знакові події ми дізнаємося саме з книжок. Книжки, які представлені в довгому списку і будуть у короткому, справді сформували покоління українців», – наголосила Олександра Коваль.

Кожен від сьогодні і до 15 жовтня може проголосувати спершу безпосередньо на форумі, а згодом на сайті Українського інституту книги.

Book Forum триватиме до 19 вересня.