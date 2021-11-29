Львів: у Будинку вчених, де в роковини Голодомору святкували день народження, зупинили господарську діяльність

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської міськради 29 листопада ухвалила рішення про зупинення господарської діяльності у Будинку вчених після вечірки 27 листопада. Про це Радіо Свобода повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Якщо говорити про подію у річницю Голодомору, то це повний абсурд і це дуже низько. Такі речі не мають права відбуватись у теперішній час. Щойно рішенням міської комісії з питань ТЕБ призупинено господарську діяльність у Будинку вчених, оскільки порушено ряд карантинних норм, а ми живемо у червоній зоні. Складені кілька протоколів», – каже Москаленко.

Як розповів Радіо Свобода заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш, на вечірці були присутні 40 осіб. Оренду залу замовила приватна підприємиця з Чернівецької області Мар’яна Заліско.

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«Як Заліско нам повідомила, це мав бути день народження хлопця. Ми не знали, який сценарій. Мова йшла про 30 осіб, потім передзвонила про 40. У нас приміщення дозволяє помістити таку кількість. Ми вимагали, щоб люди були вакциновані чи мали тести. Те, що вони пізніше зробили, просто обурило. Проблема виживання заставляє нас здавати будівлю в оренду, треба утримувати приміщення», – говорить Мастикаш.

Будинок вчених перебуває у підпорядкуванні Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Керівниця цієї структури Марія Яцейко пояснила Радіо Свобода, що організатори свята «порушили умови договору щодо морально-етичної складової»:

«Ми не організатори цього заходу. Будинок вчених має право укладати договір про оренду, згідно з нашими нормативами. Будинок вчених дотримався умов оренди, а це карантинний, температурний режим. А (за – ред.) те, що вони провели, відповідає організатор. На перспективу ми переглянемо з цією особою проводити заходи. Вони обрали саме 27 листопада, хотіли о 17 чи 18 годині, їм дозволили о 19 після заходів пам’яті, які відбувалися у центрі Львова».

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27 листопада у День пам’яті жертв Голодомору у Будинку вчених у Львові українські блогери організували вечірку з елементами еротики. Свій день народження влаштував блогер із Чернівців Олександр Заліско.

У приватних дописах блогери назвали гучний захід «голодна туса». Відеозаписи із забави блогери виклали свята в Instagram, вони спричинили бурхливе обговорення в соцмережах.