Страви часів Голодомору, панахиди і свічки. В Україні вшановують жертв Великого голоду – фото

В Україні 27 листопада акції зі вшанування пам’яті жертв Голодомору відбуваються в багатьох містах. Люди палять лампадки, відправляють панахиди і показують страви, які їли українські селяни в часи Голодомору.

У центрі Дніпра показали страви, які їли українські селяни в часи Голодомору

У центрі Дніпра, на Європейській площі, відбулася акція «Їжа на вулиці», приурочена до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів. Активісти громадської організації пластунів приготували страви, які допомагали вижити українському селянству під час Голодомору 1932-33 років.

Таким чином, організатори акції намагалися нагадати дніпрянам про злочини радянської влади проти людяності, а також вшанувати пам’ять загиблих.

У «меню» були страв, приготовані за достовірними рецептами тих, хто пережив голод. Їх пропонували скуштувати перехожим.

Наталія Дейнега спекла паляницю з відходів зерна та з сіна. Каже: про таку їжу дізналася з розповіді бабусі, яка пережила голод на Запоріжжі.

Карина Кутукова з мамою приготували паляницю з березової кори. «Ми взяли кору берези, змішали борошно й воду. Пекли сухій сковороді. Це також був своєрідний замінник хліба», – розповіла дівчина.

На бруківці учасники акції лампадками виклали напис «1932-33».

У цей же час на привокзальній площі, де раніше стояв пам’ятник Григорієві Петровському, відбувся мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодоморів в Україні.

У Львові вшанували жертв Голодомору. Львів’яни запалили лампадки

У Львові традиційно у День пам’яті жертв Голодомору десятки містян зібралися на панахиду на площі біля пам’ятника Шевченкові.

Тут з лампадок виклали роки – 1921-1923,1932-1933,1946-1947, коли в Україні штучно сталінським тоталітарним режимом були організовані голодомори, внаслідок яких померли мільйони українців.

«Ми згадуємо сторінки українського апокаліпсису, які відбувалися у XX столітті. Пам’ять про цих заморених голодом в Україні, невинних людей повинна у нас жити для того, щоб ми могли дати відсіч тим, хто хоче з нашим народом це повторити», – сказав єпископ ПЦУ Димитрій (Рудюк).

Після панахиди львів’яни запалили лампадки у пам’ять про жертв Голодомору, а також оглядали виставку, присвячену цій трагедії.

Запоріжжя: вшанування пам’яті дітей, що загинули в будинку немовляти

27 листопада у Запоріжжі відбулася традиційна акція вшанування пам’яті дітей, що загинули в будинку немовляти. За даними істориків, у роки Голодомору в ньому померли майже 800 дітей.

До будівлі, де у 1930-х роках був будинок немовляти, запоріжці принесли іграшки, солодощі, колоски пшениці, свічки та квіти. Учасники акції також помолилася за душі загиблих дітей та вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

«Щоб такого більше не було і не повторювалося. Треба знати причини цього, чому ці 800 дітей померли з голоду. І треба боротися проти того, що ці причини можуть ще з’явитися, особливо зараз коли йде нашестя так званого «русского мира». Він абсолютно повторює те, що було у нас раніше, у час Голодомору. Вже є ті ознаки, які загрожують нам тими ж негараздами, які були в ті роки», – розповів запорізький краєзнавець Анатолій Пеньок, завдяки дослідницькій роботі якого була віднайдена інформацію про дітей, які загинули через Голодомор.

Також о 16:00 у Запоріжжі традиційно покладали квіти до пам’ятника жертвам Голодомору, встановленого на центральному проспекті міста.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.