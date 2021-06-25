У Львові ліквідовують наслідки негоди й оголосили надзвичайну ситуацію місцевого значення

Станом на 22:00 у Львові ключові магістралі розчищені, частина електротранспорту відновила роботу, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, комунальні служби працюватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди.

Львівська міська рада оголосила надзвичайну ситуацію місцевого значення у зв’язку з негодою, а гроші на ліквідацію її наслідків виділять із резервного фонду. Комунальні служби працюватимуть усі вихідні.

Буревійпройшовся Львовом близько 16:30 25 червня. Внаслідок сильного дощу і поривів вітру травмовано одну людину, але від шпиталізації вона відмовилася. Також у Львові повалені понад 200 дерев, пошкоджені 18 автомобілів, понад пів сотні дахів, багато будинків підтоплені. З Домініканського собору впала одна велика амфора, а інша під загрозою падіння.

За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділи ДСНС на Львівщині здійснили понад 30 виїздів, під час яких порізали дерева і відкачували воду. Без електропостачання по області залишається 180 населених пунктів повністю і 157 частково.