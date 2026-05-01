У центрі Львові викрали меморіальну таблицю на честь Джохара Дудаєва – влада

У Львові вночі проти 1 травня невідомі викрали меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія, національному герою чеченського народу Джохару Дудаєву, повідомив Євген Бойко, керуючий справами виконкому Львівської міськради.

«Сьогодні вночі о 01:05 зафіксували акт вандалізму. Зловмисники викрали таблицю Дудаєву. Поліцію повідомили. Таблицю відновимо», – зазначив Бойко.

Поліція ситуацію поки що не коментувала.

Меморіальну таблицю відкрили 21 квітня цього року у день загибелі Дудаєва. Її встановили на фасаді будинку на початку вулиці імені Джохара Дудаєва, що розташована у центральній частині Львова.

Джохар Дудаєв – чеченський військовий і політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках боролася за незалежність від Росії. До розпаду СРСР був генерал-майором авіації Радянської армії. Був убитий ракетою, випущеною з російського літака Су-25 21 квітня 1996 року. У тому ж році у Львові вулицю Лєрмонтова перейменувала на вулицю імені Джохара Дудаєва.

Вулиці з ім’ям Дудаєва є у Стамбулі, Анкарі, Аммані. Його ім’ям названі також площа в Варшаві, сквер у Вільнюсі, авеню в Ризі та інші об’єкти.