Росфінмоніторинг вніс «Чеченську республіку Ічкерія» до списку «терористів і екстремістів» у Росії

Російська федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) внесла «Чеченську Республіку Ічкерія» (ЧРІ) та її структурні підрозділи до списку терористів та екстремістів – про це російська служба Радіо Свобода повідомила 24 квітня.

На початку квітня року суд у Грозному визнав «Чеченську Республіку Ічкерія» «терористичною» організацією та заборонив у Росії діяльність як самої ЧРІ, так і 29 її відділень у європейських країнах.

Ічкерія – невизнане утворення, яке з’явилося після розпаду СРСР на чеченській частині колишньої Чечено-Інгуської АРСР. «Чеченська Республіка Ічкерія» проголосила незалежність у липні 1991 року. Головою ЧРІ став Джохар Дудаєв.





Проголошення незалежності призвело до війни між Росією та сепаратистами, які підтримують ЧРІ.

У ФСБ раніше заявили, що створену в 1991 році «Чеченську Республіку Ічкерія» зараз очолює чеченський дисидент Ахмед Закаєв, який проживає у Великі Британії. Учасники об’єднання, за даними спецслужби, беруть участь у бойових діях на боці ЗСУ проти російської армії, а також були залучені до диверсій, скоєних на території Курської та Бєлгородської областей.

Закаєв був міністром закордонних справ невизнаної сепаратистської Ічкерії, а після початку Другої чеченської війни став польовим командиром. У 2001 році він був оголошений Росією у міжнародний розшук за звинуваченням у тероризмі.

У 2003 році лондонський суд відмовив у екстрадиції Закаєва через те, що він переслідується на підставі певних політичних поглядів. У Великій Британії йому надано політичний притулок.

У 2024 році в Росії проти Закаєва порушили кримінальну справу через формування добровольчого батальйону у складі ЗСУ та включили його до списку терористів та екстремістів. Його звинуватили в створенні терористичного співтовариства і публічному виправданні тероризму.

Закаєв прокоментував кримінальну справу, заявивши, що уряд Ічкерії й надалі буде формувати підрозділ і «брати участь у відбитті російської агресії – для нас це велика честь».