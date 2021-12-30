Чоловіка, який кинув «коктейль Молотова» у паркан консульства Росії у Львові, затримали – Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив, що чоловік, який кинув «коктейль Молотова» у паркан консульства Росії у Львові у ніч на 24 грудня, є вихідцем з окупованих територій, його затримали.

«Людина, яка це робила, вона не має відношення ні до якого руху, це людина, яка з окупованих територій, безпосередньо з міста Горлівки, він зараз затриманий… Такі речі періодично трапляються, але МВС, СБУ, контррозвідка ці питання відпрацьовують», – повідомив Данілов 30 грудня за підсумками засідання РНБО.

Про мотиви вчинку підозрюваного секретар РНБО не повідомляв.

Після інциденту, внаслідок якого ніхто не постраждав, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Російське консульство у Львові з 2002 року орендує приватний будинок у престижному районі Львова по сусідству із Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України.

Раніше львівські депутати і активісти вимагали від МЗС України закрити російське консульство у Львові, називаючи його «оплотом русского мира».