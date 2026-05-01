У поліції заявили про затримання 3 осіб у справі про викрадення таблиці на честь Дудаєва у Львові

Поліція Львівської області повідомляє про затримання трьох 18-річних жителів Миколаївської області у справі про викрадення меморіальної таблиці, встановленої на будинку в центрі Львова на честь першого президента Чеченської Республіки Ічкерія, національного героя чеченського народу Джохара Дудаєва.

«1 травня близько 07:25 до поліції надійшло повідомлення від одного з чиновників Львівської міської ради про викрадення меморіальної таблиці з фасаду будинку в центрі Львова… Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили місце перебування трьох зловмисників, причетних до викрадення, і затримали їх», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, кримінальне провадження розслідують за статтею «Крадіжка». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває. Коментарів затриманих на даний час не було, про мотив їхніх дій не повідомляли.

Меморіальну таблицю відкрили 21 квітня цього року у день загибелі Джохара Дудаєва. Її встановили на фасаді будинку на початку вулиці Дудаєва, що розташована у центральній частині Львова.

Джохар Дудаєв – чеченський військовий і політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках боролася за незалежність від Росії. До розпаду СРСР був генерал-майором авіації Радянської армії. Був убитий ракетою, випущеною з російського літака Су-25 21 квітня 1996 року. У тому ж році у Львові вулицю Лєрмонтова перейменувала на вулицю імені Джохара Дудаєва.

Вулиці з ім’ям Дудаєва є у Стамбулі, Анкарі, Аммані. Його ім’ям названі також площа в Варшаві, сквер у Вільнюсі, авеню в Ризі та інші об’єкти.