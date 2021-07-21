Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування аеропорту у Львові

З Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького евакуювали пасажирів і працівників. Поліцейські перевіряють приміщення і прилеглу територію.

Сьогодні близько 9:25 надійшло повідомлення від працівників служби безпеки аеропорту «Львів» про те, що на території виявлено підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, патрульні поліцейські.

У термінал нікого не впускають.