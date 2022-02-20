У Львові в житловому будинку обвалилась сходова клітка, жертв немає

У Львові у дев’ятиквартирному будинку на вулиці Ставропігійській, 5 обвалилась сходова клітка. Жертв немає, але у двох помешканнях станом на 14:40 були заблоковані мешканці.

Рятувальники розбирають конструкції, які впали.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, повідомлення про ситуацію надійшло о 13:20. По прибуттю рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що стався обвал сходової клітки з третього по другий поверх.

«Це є триповерховий будинок. Це є пам’ятка архітектури. За попередньою інформацією, ніякої шкоди квартирам не завдано. Також ми викликали проєктантів, щоб спланувати, як ми будемо відновлювати цю сходову клітку», – розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова.

За повідомленням міськради, зараз встановлюють, мешканців квартир, яких потрібно відселити. Причину обвалу встановлюють.

Кам’яниця на Ставропігійській, 5 будувалась у XV-XVI століттях. У ХІХ столітті реконструйована. З 2008 pоку вона використовується як житловий будинок.