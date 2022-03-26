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Через обстріл у Львові горить один із об’єктів з паливом – Садовий

Режим повітряної тривоги у Львові триває

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу горить один із промислових об’єктів, де зберігається паливо.

«Львів. Внаслідок обстрілу горить один із промислових об’єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала. На місці працюють всі відповідні служби. Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги», – повідомив він у Telegram.

Через два ракетних удари, за попередніми даними,постраждали 5 людей, повідомив раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Режим повітряної тривоги у Львові триває.

Пообіді в суботу стало відомо, що місто зазнало обстрілу.

Попередній ракетний удар безпосередньо по Львову стався 18 березня, по авіаремонтному заводу, постраждала 1 людина.

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