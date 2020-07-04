У Львові вперше провели операцію з пересадки серця – міськрада

У Львові вперше провели операцію з пересадки серця, повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на головного лікаря Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олега Самчука. Саме в цій лікарні провели трансплантацію львівські лікарі спільно з командою Інституту серця.

«Кілька годин тому у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги успішно завершилась операція з пересадки серця. Це перша така операція у Львові за останні 15 років і третя в Україні. Дякую головному лікарю Олегу Самчуку та всій команді ЛШМД за цей успіх! Дякую команді Інституту серця та Борису Тодурову, які приїхали на допомогу з Києва. І особлива подяка родині донора (чоловік отримав несумісні з життям травми), яка прийняла непросте для себе рішення, що врятувало життя іншій людині», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

За словами головного лікаря Олега Самчука, донором став 58-річний львів’янин, який через падіння з висоти зазнав несумісних із життям травм.

«Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадження, чоловік не мав», – додав Самчук.

За повідомленням міської ради, в цій же лікарні провели трансплантацію нирок. Таку операцію тут виконують не вперше.

Операції тривали понад 12 годин.

У листопаді минулого року в Україні вперше провели трансплантацію нирки у лікарні районного рівня. Операцію зробили у Ковелі Волинської області.