На Львівщині розпочався суд над підозрюваними в нападі на ромський табір

Пустомитівський районний суд Львівщини 31 жовтня розпочав слухання справи щодо чотирьох неповнолітніх осіб, які напали на ромський табір у ніч на 24 червня поблизу Львова.

Судові засідання по суті справи відбувались за зачиненими дверима. З одного юнака, згідно з рішенням суду, зняли браслет, щодо нього скасували домашній арешт. Зараз тривають слухання щодо четвертого нападника.

У кримінальній справі щодо нападу на ромський табір фігурує дев’ять людей: вісім неповнолітніх і 20-річний ймовірний організатор злочину.

Кримінальне провадження відкрите за статтями 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті, що спричинило тяжкі наслідки), 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, спеціально пристосованих та заздалегідь підготовлених для нанесення тілесних ушкоджень), 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.

Прокурори заявляють, що причетність молодих людей до злочину доведена. За скоєне їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Однак, за повідомленням прокуратури, неповнолітні особи, щодо яких сьогодні відбуваються судові засідання, сприяли слідству, а в обвинувальному акті зазначені пом’якшувальні обставини, щире каяття і активне сприяння досудовому розслідуванню.

23 червня близько півночі група молодиків напала на ромський табір на околиці Львова. Смертельні ножові поранення отримав 24-річний ром. 10-річному хлопчикові, 30-річній жінці і 19-річному юнакові надали медичну допомогу, у них були колоті рани.

Поліція, отримавши повідомлення від мешканців ромського табору, миттєво прибула на місце трагедії і затримала сімох неповнолітніх і 20-річного організатора нападу і вбивства. У них знайшли ножі.