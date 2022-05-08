У Львові вшанували жертв Другої світової війни

Пам’ять жертв Другої світової війни у Львові вшанували біля хреста, встановленого на місці колишнього табору для військовополонених різних національностей, на Цитаделі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, захід з нагоди Дня пам’яті і примирення був обмежений у чисельності людей з огляду на міркування безпеки.

До хреста поклали квіти і запалили лампадки. Духовенство відправило панахиду за жертвами війни.

«Сьогодні – День пам’яті і примирення, і Європа повторювала «Ніколи знову». Ми сьогодні маємо геноцид українського народу. Ми часто говорили про людську гідність, демократію. Але сьогодні ми зіштовхнулися з нищенням цілого народу в центрі Європі, лише тому, що ми ‒ українці. Пам’ять потрібно берегти, щоб ніколи не повторювалось, то треба надати зброю, допомогу, щоб берегти гідність і демократію», ‒ заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Влада просить львів’ян і жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги і ховатися в укритті.

На Цитаделі у 1941–1944 роках діяв німецький концтабір «Шталаґ-328», в якому утримували понад 280 тисяч військовополонених. Половина з них там і загинула. На цьому місці полонених катували, морили голодом, тримали у жахливих умовах, убивали. По завершенні війни у західній Україні почалися масові репресії проти українців. Людей примусово вивозили в Сибір, арештовували і вбивали.