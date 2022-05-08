Мер Львова: з міста їхати не треба, подбайте про укриття

Мер Львова Андрій Садовий закликає жителів не піддаватися на провокації Росії і не виїжджати з міста, а натомість подбати про укриття на випадок повітряної тривоги.

«Ніколи не довіряйте москальським новинам, повідомленням і телеграм-каналам. Давайте домовимось, що для нас їх не існує. Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне. Краще подбайте про укриття на випадок тривоги. Прямо після того, як прочитали цей текст. Підіть і перевірте, чи доступне ваше укриття. Якщо воно закрите, то всіма можливими методами, включаючи дзвінок в поліцію, забезпечте собі укриття», – написав Садовий у фейсбуці 8 травня.

Напередодні в російських ЗМІ з посиланням на Міжвідомчий координаційний штаб РФ заявили про підготовку ударів по західних регіонах України, які нібито готує українська влада.

Росія неодноразово намагалася звинуватити у власних ударах по цивільних владу в Україні.

Раніше в Одесі й Одеській області запровадили подовжену комендантську годину на 8-9 травня. Також подовжена комендантська година 9 травня триватиме в Запоріжжі. А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки.

Водночас мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 8 і 9 травня у столиці не будуть змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження.

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.