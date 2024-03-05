Львів: на місці зруйнованого ударом РФ музею Шухевича відкрили виставку в роковини його загибелі

У роковини загибелі головнокомандувача Української Повстанської армії Романа Шухевича (30 червня 1907 року – 5 березня 1950 роки життя) відкрили виставку «Знайти Романа Шухевича», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Два десятки інформаційних банерів презентують навпроти руїн музею, де 5 березня 1950 року Роман Шухевич прийняв свій останній бій з енкаведистами. Цей будинок був зруйнований Росією безпілотником 1 січня цього року.

З інформаційних стендів і фотографій можна дізнатися про дитячі, юнацькі роки майбутнього генерала УПА, його цивільне та військове життя, боротьбу за свободу і незалежність України. Зокрема, про те, як провідник ОУН Євген Коновалець вплинув на Романа Шухевича, чому Шухевич опинився в ув’язненні і як це допомогло йому організувати рекламну фірму. Виставка розповідає і про родину Шухевича, його дружину Наталію і дітей Юрка та Марію.

«Ідея виставки в тому, що серед героїчної історії УПА генерал армії губився, як людина з власними переживаннями. Ми пропонуємо «Знайти Шухевича» у дитячому, підлітковому віці, дізнатись, як він став генералом, як жив, як зумів знайти сили до боротьби. Нам був потрібне було фото Романа Шухевича у 10-літньому віці, але його немає. Художниця Юстина Могитич створила ці образи, які історія не залишила як артефакти», – говорить одна з кураторок виставки Ярина Ясиневич.

Десятки людей прийшли до місця останнього бою Головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Тут відбулась панахида і віче в пам’ять Романа Шухевича.

У заходах взяла участь і донька головнокомандувача УПА – Марія Трильовська-Шухевич.

«Це місце для мене святе. Я сюди щороку приїжджаю. Це місце, де загинув тато і прийняв останній бій. Тіла немає, могили немає. Єдине, що було з ним пов’язане – це той будинок, з якого він у Білогорщі відстрілювався і загинув. Він був готовий до цього, тому що останню кулю лишив для себе. Певно, всі документи в Москві, з яких можна було б дізнатись, де тіло Романа Шухевича. Навряд чи дізнаємось. Тут є символічна могила тата. Росіяни бояться Бандери і так само бояться Роман Шухевича. Десь хтось мусів навести на цей будинок, це було цільово, невипадково зроблено», – говорить Трильовська-Шухевич.

В одному з будинків у селі Білогорща (тепер територія Львова) Роман Шухевич переховувався. Чекісти розробили у ніч з 4 на 5 березня 1950 року «План чекістсько-військової операції по захопленню чи ліквідації «Вовка»», тобто Романа Шухевича. Цю операцію очолював генерал міністерства державної безпеки СРСР Павло Судоплатов. 5 березня 1950 році у Білогорщі було залучено понад 700 бійців внутрішніх військ.

Намагаючись прорватися з оточення, Роман Шухевич вбив радянського майора, але сам був поранений. Аби не здаватися живим до рук ворога, головнокомандувач пустив собі кулю в скроню. Тіло Головнокомандувача УПА досі не знайдене.

1 січня 2024 року Росія двома безпілотниками зруйнувала музей-будинок, де загинув Роман Шухевич. Втрачені меморіальні речі. Від будинку залишилась частина фасадної стіни, фундамент.

Львівська міська рада оголосила Всеукраїнський конкурс, щоб обрати найкращий проєкт з відновлення не лише будівлі, але й прилеглої території. Обіцяють у травні цього року визначити переможця. Гроші на відбудову музею надав п’ятий президент України Петро Порошенко.

Виставку «Знайти Романа Шухевича» невдовзі перенесуть для експонування у музей «Тюрма на Лонцького» і триватиме вона до 30 червня, дня народження Романа Шухевича.